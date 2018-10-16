Минтруда Азербайджана о получении информации по единовременной выплате наследникам военнослужащих-шехидов

16 октября 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана с 9 октября начало прием документов с целью обеспечения единовременной выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами.

Об этом говорится в сообщении министерства.

В связи с этим на сайте министерства (www.mlspp.gov.az) начал действовать раздел «единовременная выплата». В данном разделе наследник (наследники) военнослужащих, ставших шехидами, получают информацию о наличии права на получение единовременной выплаты.

До сегодняшнего дня 85 процентов наследников военнослужащих, обладающих правом на получение единовременной выплаты, 77 процентов наследников военнослужащих, имеющих вступившие в силу судебные акты о выдаче страховой выплаты, а также 79 процентов наследников, которым были выданы страховые выплаты, смогли получить на сайте соответствующую информацию.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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