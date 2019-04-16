Туристы в основном прибывают в Азербайджан посредством воздушного транспорта

16 апреля 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основной поток туристов прибывает в Азербайджан посредством воздушных перевозок.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал вице-президент ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL) Эльдар Гаджиев во время презентации «Азербайджан глазами сокола», организованной Национальным авиаперевозчиком Азербайджана в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По словам вице-президента, Аэропорт Гейдар Алиев, ставший благодаря выгодному географическому положению воздушными воротами страны, обрел статус главного транзитного аэропорта региона.

«Сегодня Азербайджан - культурный и туристический центр с большим потенциалом. Прекрасная природа, разнообразный климат, богатое историко-культурное наследие - все это позволяет Азербайджану принимать на самом высоком уровне гостей со всего мира», - сказал Гаджиев.

Вице-президент отметил, что в нашей стране, несмотря на сравнительно небольшую территорию, действуют шесть международных аэропортов, отвечающих мировым стандартам

(Автор: Руфиз Хафизоглу: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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