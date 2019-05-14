Национальная валюта Казахстана продолжает слабеть

14 мая 2019 15:19 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 мая 2019 года составил 379,87, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,55 тенге за доллар США, максимальный — 380,5 тенге, курс закрытия — 380,37 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 39 миллионов 953 тысячи долларов. Число сделок по операциям с валютой — 107.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) курс продажи доллара составляет 381 тенге,в Алматы - 382 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 379,7 тенге.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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