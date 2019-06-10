Опубликованы данные по страховым сборам в Азербайджане в первой трети 2019 года

БАКУ/Trend/ - В первой трети 2019 года, страховыми компаниями Азербайджана было собрано страховых премий в размере 265,3 миллиона манатов, объем страховых выплат составил 66,7 миллиона манатов.

На рынке добровольного страхования сборы составили 176,2 миллиона манатов, выплаты 43,4 миллиона манатов. На рынке обязательного страхования сборы составили 89,1 миллиона манатов, выплаты 23,3 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

В январе-апреле текущего года 66 процентов взносов по сектору пришлись на долю добровольного страхования, а 34 процента на долю обязательного. Доля страховых выплат по добровольным видам страхования составила 65 процентов, по обязательным видам - 35 процентов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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