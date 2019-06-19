Для удобства клиентов Nar уже в гипермаркете

БАКУ /Trend/ -Стремясь еще больше повысить уровень обслуживания и удобства для клиентов, точка продажи Nar начинает предоставлять услуги в местах большого скопления людей. Так, оператор мобильной связи открыл новую точку продажи в филиале супермаркета «Браво», расположенном в поселке Ахмедлы. Посредством точки продажи, открывшейся в гипермаркете, Nar будет предоставлять своим клиентам услуги путем различных предложений. Посетив эту точку, клиенты смогут приобрести номера Nar и маршрутизаторы Wi-Fi и одновременно обменять свои SIM-карты. В будущем планируется открыть точки продажи Nar в других гипермаркетах.

Следует отметить, что новый пункт продаж расположен в гипермаркете «Браво» по адресу Хатаинский район, улица Рамиза Гулиева, 4. Время работы - с 10:00 до 19:00 каждый день недели.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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