В "Парке высоких технологий " НАН Азербайджана произошли важные изменения

27 июня 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самир Мамедов, доктор философских наук по геологии и минералогии, назначен заместителем директора по инфраструктуре ООО «Парк высоких технологий» Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в четверг Trend, по решению президиума НАНА были внесены частичные изменения в структуры подведомственных институтов - архитектуры и искусства и языкознания им. Насими.

На заседании президиума было принято решение о проведении научной сессии о жизни и творчестве академика, вице-президента НАНА Исы Габиббейли, по случаю 70-летия, и о подаче ходатайства в государственные органы о его награждении.

Также было решено организовать научную сессию о жизни и творчестве академика Низами Джафарова, в связи с 60-летием и члена-корреспондента НАНА Али Нуриева, по случаю 80-летнего юбилея, наградить его почетной грамотой НАНА и составить библиографический указатель его работ.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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