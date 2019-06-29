Завершается реконструкция 19-километровой автодороги в Габале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе завершается реконструкция автодороги районного значения Беюк Амали-Билих-Амирван, протяженностью 19 километров.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, реконструкция дороги Боюк Амали-Былых-Амирван ведется в соответствии с IV техническим уровнем.

В связи с тем, что автомобильная дорога эксплуатировалась в течение многих лет, отдельные ее участки были повреждены и пришли в непригодное состояние. Это создавало трудности движению автотранспорта. Поскольку дорога была проложена на одном уровне с естественным рельефом местности, дорожное полотно подвергалось разрушительному воздействию атмосферных осадков и подземных вод, а также ширина дорожных съездов не соответствовало техническому уровню дороги, и изменялась в пределах 0,5-1 метров.

Реконструированная в соответствии с IV техническим уровнем дорога была расширена до 10 метров. Для проезжей части отведены шесть метров, а на съезды дороги - два метра.

Согласно проекту было удалено старое покрытие дороги, отремонтированы деформирующие разломы, проделана необходимая работа по укреплению грунта, проложен нижний и верхний слой дороги с использованием смеси песка и карьерного гравия. Работы охватили часть дороги площадью 100 тысяч квадратных метров. Вместе с этим вдоль дороги были установлены 95 новых труб различного диаметра для стока воды общей длинной 1169 погонных метров.

В настоящее время ведутся работы по асфальтированию дороги и строительству четырех пролетного нового моста.

На заключительной стадии проекта вдоль дороги будут установлены восемь автобусных остановок, дорожные знаки, информационные щиты, а также будут нанесены указательные линии и пешеходные полосы.

Отметим, что это дорога объединят 11 населенных пунктов, где проживают свыше восьми тысяч населения. Работы введутся под руководством Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Также к работе были привлечены необходимое число рабочих и около 60 единиц строительной техники.

Реконструкция дороги улучшит передвижение транспортных средств, и тем самым способствует развитию сельского хозяйства за счет ускорения доставки аграрной продукции на рынки сбыта.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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