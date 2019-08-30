Сократился внешний госдолг Азербайджана на душу населения

БАКУ/Trend/ - Государственный внешний долг Азербайджана на душу населения сократился на 4,2 доллара или 0,9 процента по соотношению с началом года, и на первое июля 2019 года составил 890,8 доллара.

Об этом сказал председатель счетной палаты Вугар Гюльмамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, внешний госдолг на кредиты по подписанным контрактам, и считающимися госдолгом кредитам, составил 19,0 процента от ВВП.

Гюльмамедов отметил, что на первое июля внутренний долг составил 1 346,1 миллиона манатов (в том числе условные обязательства). Это выше показателя первого января на 2 процента или 25,9 миллиона манатов.

Информация о возврате каждой организацией средств, оплаченных Фондом обеспечения по обязательствам государственного долга и гарантий показывает, что за 2019-2024 годы в госбюджет поступят средства в размере 2 960,8 миллиона манатов", - сказал Гюльмамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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