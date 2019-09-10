В Азербайджане зафиксировано рекордное производство шелковичного кокона за более чем 20 лет

10 сентября 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За первые семь месяцев этого года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого, на 6,3 процента увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства на 9,5 процента и животноводства на 3,1 процента.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации, об этом стало известно в ходе обсуждения исполнения "Стратегической дорожной карты производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджане".

Кроме этого в стране было произведено 643 тонны шелковичного кокона, что является наивысшим показателем за последний 21 год. Также зафиксировано существенное повышение урожайности в овощеводстве, по бахчевым культурам и отдельным сегментам плодоводства.

В целом, за январь-июнь 2019 года, за исключением чайного листа, увеличилось производство всей сельскохозяйственной продукции. За этот период экспортировано продукции на 411,8 миллиона долларов, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 27,9 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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