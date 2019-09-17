Нефть дешевеет после значительного удорожания

Стоимость нефти во вторник утром коррекционно снижается после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87%, до 68,42 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,24%, до 61,89 доллара за баррель. В понедельник после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI - на 16%, после чего рост замедлился до 8-9%. К вечеру понедельника удорожание вновь ускорилось и достигло 15%. В среднем нефть подорожала из-за событий в Саудовской Аравии на 13%.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти - Саудовская Аравия - после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

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