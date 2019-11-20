Вице-спикер: Текущие реформы анонсируют рост налоговых поступлений в будущем году

БАКУ /Trend/ - Социально-экономические реформы, задачи по всем параметрам развития, а также общий вывод по достижению целей в сфере обязательств правительства перед гражданами позволяют говорить о том, что документы и меры, предусмотренные в пакете бюджета на 2020 год обеспечат осуществление всех вышеперечисленных процессов.

Одним словом, государственный бюджет, подготовленный в соответствии с параметрам развития будущего года, послужит экономическому росту Азербайджана, еще большему укреплению социального благополучия населения, осуществлению работ в культурной и гуманитарной сферах, в том числе повышению обороноспособности и боеспособности страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент), председатель комитета по правам человека Бахар Мурадова выступая на сегодняшнем совместном заседании комитетов.

По ее словам, ожидания в связи с исполнением государственного бюджета на следующий год заключаются также в увеличении поступлений из ненефтяного сектора, в результате чего снизится зависимость бюджета от нефтяного фактора. Осуществляемые реформы позволяют говорить о том, что в следующем году увеличатся налоговые поступления. В частности, процессы в сфере усовершенствования налогового администрирования обеспечат достижение поставленных целей.

Это также окажет поддержку развития бизнеса, среднего предпринимательства. Наряду с этим, повышение эффективности расходов бюджета, усовершенствование отчетности и транспарентности будет в центре внимания.

Вице-спикер добавила, что в бюджете предусмотрено финансирование задач, связанных с проведением политики по региональному развитию, обеспечению занятости в регионах, реализации приоритетов развития сельского хозяйства, укреплению позиций Азербайджана на международной арене.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.