В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

22 ноября 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог реконструировало автомобильную дорогу местного значения Шамкир-Аббаслы-Нариманлы в Шамкирском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, 15-километровый участок дороги третьей технической категории с асфальто-бетонным покрытием был построен в 1976-1977 годах. В результате продолжительной эксплуатации крупнотоннажными транспортными средствами дорога подверглась деформации. На проезжей части образовались выбоины и ямы.

В рамках проекта, для получения нормативной ширины дороги в некоторых местах соскоблены 10 тысяч кубических метров дорожного покрытия. На протяжении всей дороги, из-за непригодности, заменяются либо сами трубы, либо их головные части. Также, в некоторых местах установлены пять железобетонных водоотводных труб диаметром 1,25 метров и 15 металлических труб диаметров 500 миллиметров. На 3-м и 8-м километрах дороги, вместо малых мостов, установлены прямоугольные железобетонные трубы с поперечным сечением 2х2.

Параллельно с этими работами осуществлено строительство дорожной основы. Эти работы охватили участок площадью в 200 тысяч квадратных метров. Далее проведены работы по асфальтированию. Помимо этого, мост протяженностью 79 метров над рекой Шамкир, на 9-м километре автодороги, построенный в 1989 году, находившейся в аварийном состоянии, был реконструирован. Укреплены опоры, по обоим сторонам моста построены водорегулирующие бетонные сооружения.

Для организации нормального движения установлены 30 указателей километража, 80 дорожных знаков, 660 сигнальных опор, а также нанесена дорожная разметка.

Реконструкция автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы послужит улучшению транспортного сообщения восьми населенных пунктов с общим населением в 71 тысячу человек, а также сыграет важною роль в развитии экономики и сельского хозяйства в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
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