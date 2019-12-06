Грузия запускает новый бизнес-проект в Баку

БАКУ/Trend/ - В четверг в Баку состоялось открытие офиса грузинской девелоперской компании ORBI Group, сообщает Trend с мероприятия.

На мероприятии выступил генеральный директор компании Иракли Квергелидзе.

"Открылся новый офис нашей группы в Баку и это уже 56-ой офис нашей компании за рубежом. И сегодня мы, представляя здесь грузинский бизнес, надеемся, что он станет мостом для дальнейшего развития отношений с азербайджанским бизнесом", отметил Квергелидзе.

По его словам, ORBI Group - это самая большая компания в сфере недвижимости в регионе.

"Наша компания представляет Батуми и я хочу отметить, что Баку и Батуми очень похожи. Во время Ротшильдов между этими городами была открытая первая железная дорога. Наше сотрудничество продолжается и до сих пор", - подчеркнул директор.

"Баку - город гостеприимных людей, и я рад начать бизнес в этой стране", - подытожил Квергелидзе.

По словам директора, он гордится тем, что внес свою лепту в грузино-азербайджанские отношения.

ORBI Group – это крупнейший строительно-девелоперский холдинг в Грузии, который первым в регионе начал возводить многоэтажные гостиничные комплексы. За 20 лет было построено свыше двух миллионов квадратных метров, а количество сотрудников выросло до 6000 человек. ORBI Group — лауреат многих международных и региональных премий.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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