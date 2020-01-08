В Азербайджане подготовлен проект по строительству алюминиевого завода

8 января 2020 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Академия наук Азербайджана подготовила проект по строительству алюминиевого завода по самой эффективной технологии, сообщили в среду Trend в Институте геологии и геофизики НАНА.

Совместно со специалистами Института катализа и неорганической химии были проведены работы по разработке новой технологии для переработки алунита. Уже завершена работа по составлению технологической схемы. Для демонстрации процесса создан макет рабочей лаборатории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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