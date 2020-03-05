Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО)

Экономика 5 марта 2020 15:04 (UTC+04:00)
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При совместном сотрудничестве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Германского общества Международного сотрудничества (GİZ) стартовал очередной курс по повышению квалификации 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках «Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров и бизнес-сообщества Азербайджана» они участвуют в тренингах в Образовательном центре Торгово-промышленной палаты для Мюнхена и Верхней Баварии, проходят производственную практику в различных предприятиях, проводят встречи со специализированными компаниями.

Среди предпринимателей и менеджеров преобладают лица, функционирующие в сферах туризма, производства сахарной свеклы, вторичной переработки бытовых отходов, логистики, мебельного производства, строительства.

До настоящего времени в рамках программы курс по повышению квалификации в Германии прошли 440 предпринимателей и менеджеров.

Для определения группы, которая будет проходить курс в Германии в июне-июле 2020 года специалисты GİZ проводят в Агентстве собеседования с предпринимателями и менеджерами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Image
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Image
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Image
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Image
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Еще 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров повысят квалификацию в Германии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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