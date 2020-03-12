BOS Shelf запускает программу стажировки для выпускников ведущих технических ВУЗов страны (ФОТО)

БАКУ/Trend - Эксклюзивный оператор Бакинского Завода Глубоководных Оснований имени Гейдара Алиева ООО BOS Shelf запускает программу стажировки для прошедших отбор студентов ведущих технических ВУЗов Азербайджана.

На программу стажировки в компании были зачислены 14 студентов, в том числе студенты Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Азербайджанского Технического Университета и Университета Хазар.

Об этом на встрече с руководителями ВУЗов, сообщил генеральный директор BOS Shelf Ихтияр Ахундов.

“Сегодня светлые умы представителей молодежи нашей страны нуждаются в поддержке для полноценного раскрытия своего потенциала, а мы, в свою очередь, нуждаемся в них. На протяжении всей нашей деятельности, мы в BOS Shelf всегда старались идти в ногу со временем, не забывая при этом смотреть в будущее. Именно поэтому мы считаем своим долгом поддержать тех, кому в этом будущем предстоит жить, развиваться и развивать”, - сказал Ихтияр Ахундов.

Он подчеркнул, что стажировка выпускников ВУЗов станет частью проекта “Young Talents”, созданной и реализуемой BOS Shelf, с целью обучения и практической подготовки местных кадров, с последующим привлечением на работу в рамках нефтегазовых проектов Азербайджана.

“Наверное, одной из главных причин успеха BOS Shelf в процессе работы над проектами международного масштаба на протяжении многих лет являлся удачный профессиональный симбиоз местных и зарубежных кадров. Однако теперь у нас гораздо больше ресурсов и возможностей, позволяющих нам взрастить новое поколение специалистов, способных заменить своих зарубежных коллег, в том числе и на руководящих должностях. Именно на это нацелена программа стажировки BOS Shelf, являющаяся лишь одним из многих шагов, предпринимаемых нами в этом направлении. Оставаясь верными государственной политике национализации кадров в рамках международных проектов, мы будем и дальше прилагать усилия к развитию и трудоустройству человеческих ресурсов нашей страны”, - сказал Ихтияр Ахундов.

Свою поддержку инициативе BOS Shelf выразили ректор Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности Мустафа Бабанлы, ректор университета Хазар Ирада Халилова и ректор Азербайджанского Технического Университета Вилаят Велиев.

Программа стажировки BOS Shelf, длительностью в год, предоставит студентам возможность практического обучения и приобретения профессиональных навыков по таким сферам, как Engineering, Construction, Planning, HSE, Quality Control и Quality Assessment. Все стажеры будут обеспечены зарплатой и медицинской страховкой.

По итогам года, специалисты BOS Shelf оценят достижения, знания и навыки стажеров. Успешно завершившие программу выпускники, получат от компании

ООО «BOS Shelf», основанная в 2001 году, является одной из ведущих компаний в нефтегазовом секторе Азербайджана, специализирующейся на строительстве морских нефтегазовых конструкций.

С начала деятельности и по сегодняшний день, BOS Shelf принимает ключевое участие в реализации всех крупномасштабных и комплексных нефтегазовых проектов Азербайджана, в число которых входят такие проекты, как Азери-Чираг-Гюнешли, Шахдениз-2, Абшерон и другие.

Наряду с основными строительными проектами, компания успешно реализует модернизацию буровых установок, кораблей и транспортных барж, а также руководит операциями логистических баз снабжения международных компаний.

С 2012 года BOS Shelf является эксклюзивным оператором Бакинского Завода Глубоководных Оснований имени Гейдара Алиева.