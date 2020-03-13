В связи с коронавирусом в Азербайджане отзываются отельные брони

БАКУ /Trend/ - В связи с глобальной проблемой вокруг коронавируса в отелях Азербайджана наблюдается спад спроса в отельной сфере. В настоящее время уточняются его масштабы.

Об этом в пятницу сказал Trend Генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, ввиду отмены резервации ранее забронированных номеров, ожидается, что спад будет наблюдаться и в последующие месяцы.

"Данный процесс наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире. В настоящее время в отелях продолжается дезинфекция в связи с коронавирусом, сотрудники проходят специальный инструктаж", - сказала Гюнай Саглам.

По ее словам, с учетом международной практики для отелей разрабатываются буклеты информационного характера в связи с коронавирусом.