Информация о сносе исторического здания в Баку безосновательна - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - Информация о сносе исторического здания по адресу проспект Азадлыг 117 в Насиминском районе Баку 40-60-х годов постройки, распространенная в социальных сетях, совершенно безосновательна.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по вопросам имущества, данный комплекс находится на балансе Центра управления производством и служебными предприятиями Комитета.

Комплекс состоит из одного пятиэтажного и четырех одноэтажных зданий. В настоящее время здания и постройки не эксплуатируются, но их снос не предусмотрен.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)