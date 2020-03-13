Информация о сносе исторического здания в Баку безосновательна - Госкомитет
БАКУ /Trend/ - Информация о сносе исторического здания по адресу проспект Азадлыг 117 в Насиминском районе Баку 40-60-х годов постройки, распространенная в социальных сетях, совершенно безосновательна.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по вопросам имущества, данный комплекс находится на балансе Центра управления производством и служебными предприятиями Комитета.
Комплекс состоит из одного пятиэтажного и четырех одноэтажных зданий. В настоящее время здания и постройки не эксплуатируются, но их снос не предусмотрен.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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