Конфедерация предпринимателей Азербайджана представила правительству предложения
БАКУ /Trend/ - Распоряжением главы государства от 19 марта, с целью предотвращения негативного влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику, решения возможных проблем с занятостью и социальных проблем созданы четыре рабочие группы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).
В свою очередь Конфедерация как самая большая платформа предпринимателей частного сектора , на основании совместных консультаций с предпринимателями, представила Рабочим группам пакет предложений.
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