Fitch рассмотрело сценарии роста безработицы в США, Великобритании и Испании

Международное рейтинговое агентство Fitch изучило сценарии роста безработицы на 5-15% от среднего показателя за IV квартал 2019 года в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безработица, вероятно, будет быстро увеличиваться во время режима самоизоляции до значительных по историческим меркам масштабов, - указывается в тексте. - Мы рассмотрели несколько сценариев роста безработицы".

По расчетам агентства, увеличение безработицы на 5% приведет к потере 1-2 млн рабочих мест в крупных странах еврозоны и в Великобритании, на 10% - 5-6 млн рабочих мест, на 15% - около 6-7 млн. Рост безработицы на 5% в США приведет к потере порядка 15 млн рабочих мест, на 10% - более 20 млн, на 15% - почти 30 млн.

В соответствии с последним прогнозом Fitch, еженедельный рост ВВП упал примерно на 20% в странах, которые ввели режим самоизоляции из-за вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.