Микаил Джаббаров: Для предоставления социальных пособий VÖEN человека не имеет значения (версия 2)

Первая версия опубликована в 18:36

БАКУ /Trend/ - Для предоставления социальных пособий VÖEN человека не имеет значения.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, комментируя случаи отказа Государственной налоговой службы в выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов безработным с пассивным VÖEN., сообщает в субботу Trend.

Джаббаров добавил, что установлен ряд необходимых критериев для получения единовременного пособия в размере 190 манатов.

"Эти критерии были обнародованы министерством труда и социальной защиты населения. В соответствии с этими критериями рассматриваются все обращения и производятся платежи. Не имеет значения, есть у человека VÖEN или нет", - сказал министр.

По его словам, возможно, что после прояснения вопроса, беспокоящего лиц, получивших отказ, судьба индивидуального обращения будет доверена соответствующим органам.