С руководителями ТЦ "Садарак” и “Бина” обсудили правила поведения и санитарные меры - минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Во ходе встречи, проведенной в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики, приняли участие замминистра Ниязи Сафаров, а также представители Государственной налоговой службы, Агентства и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве, в связи с возобновлением деятельности крупных торговых центров (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита) на территории страны с 31 мая, в ходе встречи были обсуждены вопросы соблюдения предпринимателями необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований, определенных Кабинетом министров и Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана, а также вопросы в связи с созданием в ТЦ должных условиях для работников и клиентов, обеспечении соответствующих участков защитными средствами (перчатки, медицинские маски, дезинфекционные растворы и другое).

Представители TƏBİB проинформировали предпринимателей о методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на соответствующих участках. Было отмечено, что методические указания также будут отправлены предпринимателям, работающим в ТЦ "Садарак” и “Бина”Ю в их электронные кабинеты в налоговом интернет-управлении (www.e-taxes.gov.az).

На встрече также были проведены консультации по поводу эффективной организации системы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и методических указаний с учетом специфических особенностей торговых центров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)