Для сжигания полей после сбора урожая зерновых нет никакого научного основания - Минэкологии Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Для сжигания полей после сбора урожая зерновых нет никакого научного основания.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

По его словам, в результате пожара повреждается формирующийся годами и считающийся для культур "кладовой пищи" слой гумуса.

"Фермер неосознанно или осознанно сжигает эту "кладовую" якобы для следующего года. В результате в следующем году это становится причиной снижения урожайности", - сказал Алиев.

Отметив, что Азербайджан является страной, где мало лесов, замминистра уточнил, что зеленью покрыта 11,8 процента территории страны, а 85 процентов вышеуказанной территории - горная местность.

"Следует учесть, что при возникновении пожаров в горных местностях, технике крайне сложно работать в таких условиях из-за ландшафта. В лесах Азербайджана есть 435 видов деревьев и кустов. Из них 70 видов встречаются только в в этой стране. Тот факт, что такие ценные ресурсы уничтожаются по вине какого-либо безответственного человека, должен беспокоить каждого гражданина Азербайджана. Мы обращаемся ко всему населению с просьбой осуществлять контроль в данной области", - подчеркнул Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)