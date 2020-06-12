Возобновлены контейнерные перевозки в направлении Алят-Туркменбаши-Алят
БАКУ/Trend/ - ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) возобновило контейнерные перевозки в направлении Алят-Туркменбаши-Алят, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пароходство.
Для эффективного и оперативного осуществления перевозок в этом направлении ASCO предоставило в распоряжение клиентов сухогрузы, принадлежащие ее транспортной флотилии.
Перевозки будут осуществляться по следующим тарифам: 20 FT (футов) = 300 долларов США, 40 FT= 550 долларов США.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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