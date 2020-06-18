Убытки в сегменте обязательного страхования в Азербайджане сократились на 20 %

Экономика 18 июня 2020 21:44 (UTC+04:00)
Убытки в сегменте обязательного страхования в Азербайджане сократились на 20 %
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