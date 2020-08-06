В Азербайджане с начала года в подсистему минтруда включено более 100 тыс. вакансий

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс включения вакансий в подсистему «Занятость» министерства труда и социальной защиты Азербайджана и рассылки электронных писем о вакансиях безработным лицам.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве.

Согласно информации, с начала этого года в подсистему добавлено более 100 тысяч вакансий.

Следует отметить, что согласно закону "О занятости", работодатели должны внести информацию о новых вакансиях в подсистему не позднее 5 рабочих дней. Соискатели входят в подсистему, получают электронные письма о вакансиях в соответствии с их профессией и специальностью и имеют возможность в короткие сроки устроиться на работу, не обращаясь в какую-либо организацию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Жаля Гасымова)