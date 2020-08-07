Министр экономики: В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму свыше 12,5 млн манатов (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована шестого августа в 17:35)

БАКУ /Trend/ - В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму более 12,5 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом шестого августа в ходе совещания, посвященного социально-экономической ситуации в стране при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Как отметил министр, шок, произведенный в начале марта текущего года коронавирусом на мировых энергетических рынках, обусловил новую экономическую картину.

"Вашим соответствующим Распоряжением было дано указание о подготовке краткосрочного и среднесрочного Плана мероприятий в экономике страны. 31 марта на приеме у Вас была представлена программа рабочей группы по экономике. 4 апреля по Вашему указанию премьер-министром был утвержден соответствующий План мероприятий. Сегодня я могу доложить, что в результате проделанной работы в стране сохранена макроэкономическая стабильность, в январе-июле полностью исполнены бюджетные доходы. Курс валюты абсолютно стабилен. Сохранены и даже несколько увеличены стабильность цен, валютные резервы страны. Не уменьшилось, осталось стабильным количество трудовых договоров. Мы наблюдаем определенный рост. Десяткам тысяч субъектов предпринимательства и работающим в субъектах предпринимательства сотням тысяч наемных работников государством оказана практическая финансовая помощь. Сотням предпринимателей предоставлены льготные кредиты по новым программам. Сохранен и исполнен объем государственных инвестиций, в том числе, как Вы отметили, инвестиций, вложенных в социальную инфраструктуру. С предоставлением дополнительных средств как на инфраструктуру сектора здравоохранения, так и на материальное благосостояние медицинского персонала были выполнены все стоявшие перед нами задачи. В тот же период не вырос государственный долг - ни внешний, ни внутренний. Все это, уважаемый господин Президент, стало возможным благодаря данным Вами указаниям, очерченным рамкам", - сказал он.

Джаббаров отметил, что программа поддержки выплаты значительной части зарплат состояла из двух этапов.

"В марте-апреле и недавно по Вашему указанию мы обратились к премьер-министру и планируем продлить данную программу еще на два месяца. Хочу еще раз выразить Вам глубокую признательность за это", - сказал министр.

По словам Джаббарова, одновременно в этот период функционирует онлайн-платформа по продолжению поддержки индивидуальных (микро)предпринимателей, применению новых льготных кредитов, а также на сегодняшний день банки в рамках новой программы выделили кредиты на сумму более 12,5 миллиона манатов.

"Осуществляется программа поддержки выплаты процентов по существующим кредитам. Все меры, касающиеся налоговых льгот, нашли отражение в законодательстве, в том числе приняты меры по расширению ипотечной программы. Предприятиям, функционирующим в государственном секторе, а также ряду других предприятий оказана поддержка в рамках программы поддержки экономики. Однако, безусловно, продление на определенный срок строгого карантинного режима негативно отражается на экономической активности. Это также проявляется и в макропрогнозах, то есть, прогнозах валового внутреннего продукта на 2020-й год. В настоящее время в зависимости от сезона в работе торговых объектов и объектов общественного питания, в области сельского хозяйства в результате известной засухи мы прогнозируем более негативные результаты, чем ожидалось. Прекращение по объективным причинам потока туристов в стране и из-за рубежа отражается на соответствующем секторе. Еще не полностью восстановлены энергетические рынки, что создает для нас объективные трудности. Учитывая все это, мы, как составная часть штаба, подготовили и обсуждаем рамки для частичного восстановления отдельных отраслей в условиях и за время, которые позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Вашим соответствующим Распоряжением Министерство экономики проводит в функционирующих торговых объектах мониторинговые мероприятия, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий", - сказал он.

Джаббаров отметил, что количество объектов, где выявлены недостатки, составляет примерно 15 процентов.

"В число данных нарушений входят наиболее часто отмечаемые нами четыре следующие категории, по которым были применены соответствующие штрафы:

- нарушения, связанные с использованием рабочим персоналом масок и перчаток;

- несоблюдение гражданами социальной дистанции в очереди и необеспеченность стикерами очередности;

- неиспользование у входа в объекты спирта для дезинфекции рук;

- вход граждан в объект без масок;

Уважаемый господин Президент, я особо подчеркиваю это потому, что мы можем восстановить любую экономическую активность с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Это – ответственность, лежащая как на предпринимателях, так и гражданах. Здесь государственные органы осуществляют и должны осуществлять мониторинговую функцию, но многое зависит и от поведения отдельных граждан. Мы в полной мере понимаем, что угроза не миновала. Несмотря на все улучшения, мы должны исходить в своей деятельности и экономической деятельности из этих принципов", - сказал министр экономики.