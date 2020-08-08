В отелях будут созданы Группы оперативного контроля

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении "Правил организации деятельности гостиниц в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Trend, согласно правилам, Группа оперативного контроля или лицо, отвечающее за оперативный контроль, несет ответственность за организацию превентивных мер по предотвращению случаев заражения COVID-19, эффективное управление случаями заражения и минимизацию воздействия таких случаев на гостей, персонал и другие связанные стороны.

Кроме этого, в гостиницах с более чем 80 номерами будет создана Группа оперативного контроля (Rapid Response Team), а в других гостиницах будет назначено лицо, отвечающее за оперативный контроль.

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.