В США регулятор выдал Amazon разрешение на доставку посылок беспилотниками

Американская корпорация Amazon получила разрешение Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов на применение беспилотников для доставки грузов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении предоставленном пресс-службой авиарегулятора США.

Как следует из документа, управление 29 августа разрешило "применение беспилотных авиасистем" сервису Prime Air, который принадлежит Amazon. Соответствующий запрос корпорация направила в 2019 году. Представители авиарегулятора отметили, что Prime Air предполагает "применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам".

"Задача ФАУ заключается в том, чтобы обеспечить безопасное применение любых беспилотных авиасистем. ФАУ поддерживает инновации, которые полезны для людей, в особенности в периоды, когда имеют место кризисы в сфере здравоохранения или из-за погодных условий", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ФАУ дважды выдавало такие разрешения в США. Первое получил сервис Wing Aviation, принадлежащий холдингу Alphabet, который владеет компанией Google. Второе выдано подразделению компании экспресс-доставки UPS.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом - самым богатым человеком в мире.