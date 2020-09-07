В Азербайджане завершена реконструкция автодороги Бахрамтепе-Билясувар (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завершена реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Бахрамтепе-Билясувар, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение с точки зрения развития экономических связей между регионами республики, в частности между Имишлинским и Билясуварским районами, в целом социально-экономического развития регионов страны. Кроме того, она связывает транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, имея важное значение и с точки зрения эффективности транзитных расходов.
Протяженность дороги составляет 60 км.
На дороге построены три автомобильных моста (на 1,8 км, 3,1 км и 38,8 км).
Автомобильный мост длиной 230 м (на 3,7 километра над рекой Араз) также отремонтирован и укреплен.
На протяжении дороги созданы восемь подземных переходов, установлены 28 автобусных остановок.
(Текст: Кямаля Сеидова)