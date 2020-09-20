SOCAR: В результате подписания «Контракта века» в Азербайджан стали поступать нефтяные доходы в большом размере

Экономика 20 сентября 2020 19:29 (UTC+04:00)
SOCAR: В результате подписания «Контракта века» в Азербайджан стали поступать нефтяные доходы в большом размере

БАКУ /Trend/ - Как ясно из названия «Контракт века», это одно из важнейших событий в истории Азербайджана.

Об этом сказал Trend заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, «Контракт века» - очень значимое и важное событие для экономики Азербайджана.

"В результате подписания этого соглашения в Азербайджан стали поступать нефтяные доходы в большом размере, что легло в основу экономического развития Азербайджана.

Нефть сыграла очень важную роль в развитии экономики Азербайджана за последние 20-30 лет. В соответствии с подписанным в 1994 году "Контрактом века", началась разработка глубоководной части крупнейших нефтяных месторождений Азербайджана - Азери, Чираг и Гюнешли.

Эти месторождения расположены в глубоководной части азербайджанского сектора Каспийского моря. Большие суммы денег, инвестиций и технологических возможностей были важны для разработки месторождений на этом участке. Именно эти технологические и финансовые средства были привлечены в Азербайджан через иностранные компании, и были созданы все условия для их сотрудничества с нами. В результате в последние годы в Азербайджан стали поступать крупные суммы денег."

По его словам, когда Азербайджан приобрел независимость, у нас не было доступа к мировым рынкам, потому что мы не были напрямую связаны с мировым океаном. Именно после подписания «Контракта века» эти линии были построены с участием международных организаций. По этим линиям нефть стала экспортироваться на мировой рынок:

«В пиковый период нефть, добытая на месторождениях Азери, Чираг и Гюнешли, составляла 80 процентов от общей добычи нефти. Со временем ресурсы на месторождениях сокращаются, но сегодня их доля составляет 70 процентов. Эти месторождения будут значимыми еще долгое время. «Контракт века», продленный до 2050 года, гласит, что разработка этих месторождений будет продолжаться как минимум до этого года. На данный момент общий доход от этих месторождений составляет около 150 миллиардов долларов», - отметил Ахмедов.

Он отметил, что до сих пор государство заработало на этих месторождениях около 150 миллиардов долларов, Государственная нефтяная компания также, как партнер компаний, получила более 14 миллиардов долларов от эксплуатации АЧГ, и около 1,7 миллиарда долларов от эксплуатации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

«Доходы государства и SOCAR от «Контракта века» вкладываются во многие социальные проекты в стране, на улучшение положения беженцев и вынужденных переселенцев, инфраструктурные проекты и экономику страны в целом, и составляют значительную часть государственного бюджета», - добавил он.

(Автор: Джейхун Алекберов)

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