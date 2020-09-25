В Азербайджане предлагают разрешить организацию автобусных туров в регионы

БАКУ /Trend/ - Чтобы возобновить внутренний туризм в Азербайджане, автобусам туристических компаний должно быть разрешено выезжать из Баку в выходные дни.

Как сообщил Trend эксперт по туризму Фариз Гаджиев, после последнего значительного ослабления карантинных правил, сообщение между Баку и регионами было восстановлено. Однако, поскольку запрет на пассажирские перевозки остается в силе, микроавтобусам и автобусам запрещено покидать Баку. Это, в свою очередь, является серьезным препятствием для возобновления отечественных туров:

«Людей, которые едут в регионы на личных автомобилях, достаточно. Люди, которые регулярно осуществляют групповые поездки, не выигрывают от нынешней ситуации, потому что отдых в индивидуальном порядке обходится дорого, а индивидуальные туры не так интересны, как групповые. Предлагаю разрешить автобусам выезжать из Баку по выходным дням только для экскурсий туристических компаний».

Эксперт добавил, что все санитарно-гигиенические нормы и правила в этой связи были разработаны и утверждены Государственным агентством по туризму несколько месяцев назад.

Ф.Гаджиев, сказал, что в отличие от общественного транспорта в Баку, туристическим автобусам будет разрешено заполняться только наполовину. Это, в свою очередь, означает более безопасное путешествие.

Эксперт добавил, что при прохождении постов, в официальном проездном документе компании будут указаны - список участников тура, отель, в который они направятся и период тура:

«Это может помочь избежать уклонения от уплаты налогов со стороны некоторых бизнесменов. В то же время, в некоторых случаях туры организуют лица, не имеющие официальной регистрации. В большинстве случаев массовые жалобы связаны именно с ними. Организация туров с предоставлением определенных официальных документов означает, что этот вопрос будет решен».

(Текст: Жаля Гасымова)