БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок действия субсидий для поставщиков продовольствия.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Кабинете Министров.

Согласно информации, Кабинет министров внес изменения в постановление "О ряде мер по оказанию государственной поддержки кредитованию субъектов предпринимательства для снижения негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны", во исполнение Указа Президента Азербайджана № 249 от 9 июля 2020 года.

Таким образом, в соответствии с постановлением, срок субсидирования процентных ставок по кредитам для поставщиков продовольствия продлен с 6 до 12 месяцев, а процентная ставка по субсидиям для поставщиков продовольственной пшеницы увеличена с 10% до 15%.

(Текст: Жаля Гасымова)