Гидротехническое и электрооборудование водохранилища в Суговушане находится в непригодном состоянии

БАКУ /Trend/ - Благодаря пуску воды в Тертерчай из водохранилища в Суговушане, освобожденном от оккупации 3 октября доблестной азербайджанской армией, обеспечена подача воды в Тертерский, Гёранбойский, Бардинский и Евлахский районы, и на земли, которые около 30 лет оставались без воды из-за экологического террора армян, вернулась жизнь.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник управления по эксплуатации Тертерчайского гидроузла ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Эмиль Гаджиев.

После освобождения села Суговушан от оккупации сотрудники Управления провели осмотр водохранилища. Армянские фашисты вывели из строя все гидротехническое и электрическое оборудование гидроузла, которое обеспечивало управление водными ресурсами: "Но это не расстраивает нас, мелиораторов, потому что мы уверены, что в скором времени, благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, Суговушанский гидроузел и Тертерчайская оросительная система будут восстановлены еще лучше прежнего. Будут отремонтированы не только Суговушанский ирригационный комплекс, но и другие объекты водного хозяйства, которые тоже будут освобождены и предоставлены в пользование. Карабахская земля плодородная, здесь всегда был богатый урожай. Теперь и мы будем собирать здесь хороший урожай".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)