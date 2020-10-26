Рядом с Худаферинским мостом можно создать свободную экономическую зону - эксперт

БАКУ /Trend/ - Рядом с Худаферинским мостом можно создать свободную экономическую зону.

Об этом в понедельник сказал Trend экономист и эксперт Эльданиз Амиров.

По его словам, создание такой зоны может принести большую пользу процветанию Карабаха и прилегающих районов: "Моделей создания особых экономических зон много, но будет лучше, если будет применена и создана специфическая для этой территории модель. Думаю, что полномочные лица этой сферы выдвинут такое предложение".

Амиров добавил, что историческую значимость Худаферинского моста можно превратить в экономическую.

Он добавил, что построенный в 1027 году мост через 7 лет - в 2027 году отметит свое тысячелетие: " На этой территории могут быть созданы одноименные туристические центры. Открытие центра можно подвести к этой дате. После пандемии COVİD-19 самая большая активность будет в туристической сфере, и упускать такую возможность нельзя. 1000-летний древний Худаферин своим историческим названием может внести большой вклад в развитие этой зоны".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)