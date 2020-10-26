На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начинается прокладка газопроводов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана прокладываются газопроводы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Как говорится в сообщении, в первую очередь рассматривается строительство дорог, а следом – другие коммунальные вопросы, в том числе, на повестке дня проектирование по газоснабжению. С этой целью «Азеригаз» начал на месте изучать проекты по прокладке газопроводов, которые будут реализованы в регионе.

Командированные в регион проектировщики ПО осмотрели территории, обсудили возможные варианты.

Сотрудники газового хозяйства готовы действовать под девизом "Yüksələr bayrağımız, isinər ocağımız!"

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)