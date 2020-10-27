Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении поправку в Трудовой кодекс о медстраховании работника

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательное медицинское страхование (ОМС) работников будет обеспечиваться работодателем, сообщает во вторник Trend.

Данный вопрос отражен в поправке в Трудовой кодекс Азербайджана, которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

В Трудовой кодекс вносится новая статья - "Ст. 301-1. Обязательное медицинское страхование работников".

Согласно ней, работодатель в порядке, установленном законом "О медицинском страховании", должен обеспечить обязательное медицинское страхование каждого работника.

Поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)