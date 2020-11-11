Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 ноября приступил к работе круглый стол министров Форума стран-экспортеров газа (GECF). 22-е заседание министров GECF состоится 12 ноября. В онлайн-встречах также принимают участие представители стран-членов и стран-наблюдателей организации, в том числе министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Как сообщили в среду Trend в министерстве энергетики, круглый стол, посвященный влиянию пандемии COVID-19 на мировые рынки газа, начался со вступительной речи президента встречи министров GECF, министра энергетики Алжира Абдельмаджида Аттара и речи приветствия генерального секретаря Юрия Сентюрина.

В ходе круглого стола выступил министр энергетики Парвиз Шахбазов. Подчеркнув, что энергетические проекты, автором которых является Азербайджан, изменили энергетическую карту региона и Европы, министр отметил, что наша главная цель - внести свой вклад в глобальное развитие, обеспечивая энергетическую безопасность и добиваясь тесного сотрудничества между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями в этом процессе.

Было подчеркнуто, что после завершения проекта Трансадриатического газопровода (TAP) азербайджанский природный газ выйдет на европейский рынок впервые после рынков Грузии и Турции. До сведения участников мероприятия было доведено, что доставка 16 миллиардов кубометров газа через Южный газовый коридор потребителям в Турции и Европе стало реальностью; Южнокавказский газопровод, трубопроводы TANAP и TAP имеют потенциал, который в будущем может обеспечить транспортировку газа в дополнительных объемах - экспорт газа в Турцию за первые десять месяцев этого года увеличился на 20%.

Предоставив информацию о добыче газа в Азербайджане в целом, министр отметил, что добыча газа, прогнозируемая в этом году в стране на уровне 38 миллиардов кубометров, по прогнозам, в 2024 году составит около 50 кубометров. Ожидается, что годовая добыча на месторождении "Шахдениз", являющемся источником ресурсов Южного газового коридора, в этом году достигнет 19 миллиардов, а в 2024 году - до 27 млрд кубометров.

Коснувшись в своем выступлении военной агрессии Армении против Азербайджана и исторической победы Азербайджана, которая положила конец 30-летнему конфликту, Парвиз Шахбазов отметил, что эта великая победа, обеспечивающая восстановление нашей территориальной целостности и исторической справедливости, станет надежной гарантией газоснабжения, энергетической безопасности, а также региональной безопасности.

Круглый стол министров GECF продолжит свою работу в две сессии. В мероприятии, наряду с делегатами таких стран-членов GECF, как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, также принимают участие представители из таких стран-наблюдателей, как Азербайджан, Ирак, Казахстан, Малайзия, Норвегия, Оман, Перу и Объединенные Арабские Эмираты.

В министерстве отметили, что на открытии 22-го заседания министров GECF, которое начнется 12 ноября в 16:00 по бакинскому времени, выступит министр энергетики Парвиз Шахбазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)