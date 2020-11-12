В Азербайджане продолжается работа по газификации регионов

Экономика 12 ноября 2020 18:25 (UTC+04:00)
В Азербайджане продолжается работа по газификации регионов

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" продолжает масштабные работы в направлении улучшения газоснабжения потребителей, газификации регионов, реконструкции газопроводов и оборудования.

Как сообщили в четверг Trend в"Азеригаз", на этой неделе была обеспечена подача природного газа в село Ашагы Дашкесан Дашкесанского района и село Бейдилли Евлахского района. Для газификации села Ашагы Дашкесан с 92 абонентами на базе одноступенчатой ​​системы были проложены магистральные и распределительные газовые линии с трубами разного диаметра общей протяженностью 6613 метров, а для газификации села Бейдилли со 118 абонентами - общей протяженностью 8863 метра, в каждой квартире установлены счетчики и индивидуальные регуляторы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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