В Азербайджане продолжается работа по газификации регионов

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" продолжает масштабные работы в направлении улучшения газоснабжения потребителей, газификации регионов, реконструкции газопроводов и оборудования.

Как сообщили в четверг Trend в"Азеригаз", на этой неделе была обеспечена подача природного газа в село Ашагы Дашкесан Дашкесанского района и село Бейдилли Евлахского района. Для газификации села Ашагы Дашкесан с 92 абонентами на базе одноступенчатой ​​системы были проложены магистральные и распределительные газовые линии с трубами разного диаметра общей протяженностью 6613 метров, а для газификации села Бейдилли со 118 абонентами - общей протяженностью 8863 метра, в каждой квартире установлены счетчики и индивидуальные регуляторы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)