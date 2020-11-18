Установлен ущерб, нанесенный 6 селам Барды ракетным обстрелом ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Установление размера ущерба, нанесенного в результате обстрела Бардинского района армянскими вооруженными силами, продолжается.

Об этом в среду сказал Trend член Госкомиссии, созданной по установлению и устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате провокации армянских ВС, Эльчин Ибрагимов.

Он отметил, что в настоящее время члены Рабочей группы устанавливают ущерб, нанесенный 6 селам Бардинского района: "В Бардинском районе 6 селам и райцентру нанесен серьезный ущерб. Рабочая группа уже неделю, как устанавливает нанесенный ущерб. В селах уже завершены все расследования, и члены Комиссии приступили к расследованиям в районном центре. Во время армянской провокации больше всего пострадал райцентр Барды, и в настоящее время устанавливается размер ущерба на территории района".

Члены Госкомиссии командированы в Агдам, Агджабеди, Тертер, Барду, Физули, Гянджу, Бейлаган, Гёранбой, Нафталан и другие территории.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2020 года подписал распоряжение "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате, начавшейся 27 сентября 2020 года, агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана, которые пострадали во время Отечественной войны".

В целях обеспечения оценки и ликвидации этого ущерба создана Государственная комиссия, которой в в двухмесячный срок поручено обеспечить оценку ущерба, и на основании результатов оценки представить Президенту Азербайджана предложения о финансовых средствах, требуемых для ликвидации причиненного ущерба, полного восстановления пострадавших объектов и осуществления ремонтно-строительных работ.

.(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)