Посредством кяризов в Азербайджане ежегодно можно получать до 350 млн кубометров воды

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане посредством кяризов [подземная гидротехническая система] в среднем ежегодно можно получать 300-350 миллионов кубометров чистой и качественной воды.

Об этом в четверг сказал Trend директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Аловсат Гулиев.

По его словам, в Азербайджане из 623 кяризов (за исключением Нахчыванской АР), находящихся на государственном учете, 332 располагались на территориях, которые в течение почти 30 лет были под армянской оккупацией.

"После освобождения азербайджанских земель от оккупации мы имеем возможность получать посредством кяризов в среднем 300-350 миллионов кубометров чистой и качественной воды ежегодно. До начала XX века Баку, Гянджа, Барда, Нахчыван, Ордубад и другие города страны, а также более 200 сельских населенных пунктов обеспечивались водой посредством кяризов. В 1938 году в Азербайджане было официально зарегистрировано 885 кяризов. Их расход воды составлял 13,354 кубометра в секунду, а годовой объем - 420 миллионов кубометров", - сказал Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)