Минсвязи Азербайджана запустило официальный портал цифровой карты Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Запущен первый официальный портал электронных карт Азербайджана «opendata.az», сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным источника, портал открытых данных opendata.az, созданный информационно-вычислительным центром (Центр) при минтранспорта, включает в себя наборы географических данных.

"На портал были добавлены 11 сервисов министерства экологии и природных ресурсов. Центр разработал службы прикладного программирования (API), связанные с этими сервисами. С помощью простого интерфейса API можно использовать и обрабатывать данные в цифровом виде", - говорится в сообщении минсвязи.

Кроме того, услуги охватывают данные районов, городов и административных единиц Азербайджана. Также на них отражены координаты железных дорог, рек, озер, национальных парков, автомагистралей и их типы (магистраль, сельская или городская дорога), координаты лесных массивов, географические названия, объекты и их типы (государственные учреждения и организации, частные предприятия, гостиницы, учебные центры).

Отметим, что база данных новых услуг была предоставлена ​​департаментом геодезии и картографии министерства экологии и природных ресурсов, а аппаратное и программное обеспечение предоставлено информационно-вычислительным центром при минсвязи.

"Эти структуры имеют исключительное значение с точки зрения использования карты Азербайджана международными цифровыми платформами, мобильными приложениями и стартапами. Данный проект позволит правильно использовать географические названия и топонимы Азербайджана", - отметили в минсвязи.

Помимо этого, использование географической информации на портале открытых данных не только предотвратит армянскую фальсификацию электронных карт, но и позволит вывести азербайджанские топонимы в мир.

Через портал opendata.az соответствующие лица, включая программистов и стартаперов, могут легко находить, загружать и использовать наборы данных, созданные государственными органами. Портал содержит описание набора данных государственных органов, а также информацию для доступа к нему и дополнительные инструменты.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev