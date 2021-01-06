Создание «Фонда возрождения Карабаха» ускорит привлечение инвестиций – аналитик (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабаха», созданное соответствующим указом Президента Ильхама Алиева - это единый институт для всех граждан, желающих на добровольной основе и по принципу равноправия участвовать в процессе восстановления освобожденных земель.

Об этом в среду сказала Trend главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Гюнай Гулиева.

В международной практике фонды постконфликтного восстановления охватывают многие вопросы, такие как анализ нанесенного ущерба, разминирование территорий, восстановление инфраструктуры, услуг здравоохранения и образования, возвращение в свои дома вынужденных переселенцев, экономическое восстановление и т.д. Новосозданный Фонд, охватывая все эти вопросы, обладает широкой функциональностью.

В указе говорится, что основной целью Фонда является обеспечение современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния. Восстановление в постконфликтный период - длительный процесс, требующий крупных финансовых средств и мобилизации ресурсов, поэтому объединение экономических сил обусловит быстрое, прозрачное и эффективное осуществление этого процесса. В данный период большой вклад в возрождение Карабаха может внести сотрудничество государства и частного сектора (public-private-partnership).

Один из важных вопросов в Положении Фонда связан с источниками финансирования. Согласно указу, его средства формируются за счет пожертвований физических и юридических лиц, грантов и других источников, не запрещенных законом. Предусмотренные в государственном бюджете 2021 года 2,2 млрд манатов будут израсходованы на обеспечение большого возвращения на освобожденные от оккупации территории, и привлечение к этому процессу внебюджетных средств ускорит возвращение в Карабах. Программа возрождения Карабаха требует привлечения в этот процесс средств международных финансовых структур, местных и иностранных инвесторов, коммерческих банков.

Гулиева отметила, что согласно мировой практике, основным источником возрождения бывших зон конфликта является мобилизация внутренних движущих сил.

Фонд будет выполнять координацию средств, которые местные предприниматели и инвесторы захотят вложить в вышеуказанный процесс. Кроме того, у большинства международных финансовых структур есть программы, связанные с периодом постконфликтного восстановления. Каждый из пакетов поддержки этих финансовых структур охватывает отдельные сферы. Учитывая, что процесс возрождения Карабаха тоже будет многосторонним, можно рассмотреть финансовую поддержку различных структур. К примеру, если Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет в постконфликтных странах программы по обеспечению экономического роста и борьбы с бедностью, то Всемирный банк больше фокусируется на инфраструктурных проектах, восстановлении сфер образования и здравоохранения. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) больше оказывает финансовую поддержку транспортной сфере, банковскому сектору и малому предпринимательству. Азиатский банк развития (АБР) может выступать как основной источник финансирования в вопросах возвращения вынужденных переселенцев на родные земли, вопросах здравоохранения и программ борьбы с бедностью на постконфликтных территориях.

Гулиева считает, что в процессе возрождения Карабаха можно воспользоваться моделью "диаспора-инвестиции", которая применяется во многих странах. Три основных составляющих этой инвестиционной модели – "финансовый доход", "социальный статус" и "эмоциональный мотив". В продолжение поддержки, которую азербайджанская диаспора оказывала в информационной войне, она также хочет активно участвовать в возрождении Карабаха. «Фонд возрождения Карабаха» будет централизованно и прозрачно осуществлять управление этим процессом. Одним из финансовых источников Фонда могут быть карабахские облигации, которые в ближайшее время будут выпущены под госгарантию. Средства от их продажи смогут сыграть существенную роль в процессе возрождения Карабаха. Азербайджанское государство приступило к базовым мерам по возрождению Карабаха – разминированию территорий, обеспечению безопасности, созданию необходимой инфраструктуры на первоначальном этапе, строительству дорог, восстановлению коммуникаций и др. процессам на этапе еще до полного окончания Отечественной войны. Восстановление освобожденных территорий только за счет экономических ресурсов государства может затянуть этот процесс, поэтому необходимо сотрудничество с частным сектором, донорами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)