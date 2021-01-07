В 2020 году общая площадь посева зерна в Азербайджане превысила 1 млн. га

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2020 году проведен посев зерна на площади более одного миллиона гектаров. За счет освобожденных территорий в последующие годы планируется увеличение посевного баланса этой площади примерно на 10 процентов.

Об этом, как сообщает Trend, в четверг во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, в прошлом году засуха не обошла стороной зерновое хозяйство, в связи с чем не был получен урожай на площади более 100 гектаров.

"Несмотря на это, урожайность зерна по стране составила 31,2 центнера. В большинстве регионов, где нет проблем с орошением, урожайность была значительно выше. Так, во многих районах урожайность превысила 40 центнеров. В ряде частных и пилотных хозяйств урожайность зерна достигла даже 60 центнеров. Продолжалась динамика роста производства и в других направлениях растениеводства. По предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в области растениеводства было произведено больше: овощей - на 2,5 процента, фруктов и ягод - на 4,2 процента, табака - на 15 процентов, картофеля - на 2,1 процента", - добавил он.

Министр также отметил высокие результаты в области хлопководства .

"Со 100 тысяч гектаров, засеянных хлопчатником, в 2020 году было произведено более 335 тысяч тонн готовой продукции. Средняя урожайность хлопка по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4 центнера и составила 33,5 центнера. Урожайность табака по сравнению с 2019 годом выросла с 19,3 до 22,1 центнера, урожайность сахарной свеклы увеличилась с 328 до 481 центнера, гречихи - с 29,9 до 32,8 центнера", - сказал Инам Керимов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)