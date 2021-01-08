Не обновившие автобусный парк предприниматели не будут допущены к общественным перевозкам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Бакинском транспортном агентстве (БТА) прошла встреча с предпринимателями, занимающимися регулярными пассажирскими перевозками. На встрече обсуждались вопросы, связанные с изменением цен на дизельное топливо, проделанной за последние 5 лет и предусмотренной работой в сфере пассажирских перевозок.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, председатель правления БТА Вюсал Керимли отметил, что предоставление гражданам комфортных и безопасных транспортных услуг всегда находится в центре внимания государства. В соответствии с поручением главы государства на протяжении последних пяти лет принимаются последовательные и целенаправленные меры в данном направлении. За счет современных комфортабельных автобусов обновлено 40 процентов автобусного парка.

Коснувшись подорожания дизельного топлива, председатель правления сказал, что в этом плане планируется принять определенные меры для поддержки перевозчиков. Для этого совместно с Министерством экономики проводятся соответствующие исследования. Предоставление мер поддержки еще раз демонстрирует приверженность государства защите интересов как субъектов предпринимательства, так и населения, пользующегося общественным транспортом, в частности социально уязвимых групп. В связи с этим, перевозчиков предупредили о недопустимости злоупотреблений и необоснованного повышения цен.

На встрече также обсуждались проблемы и предстоящие задачи. Было отмечено, что, несмотря на создание надлежащих и прозрачных условий управления, перевозчики не проявляют активности в обновлении автобусного парка. Однако, учитывая важность комфорта и безопасности пассажиров, в этом году автобусный парк необходимо обновить. Перевозчики, не выполнившие это требование, не будут допущены к перевозкам.

Кроме того, некоторые предприниматели при поддержке определенных сил создают искусственные проблемы, чтобы не обновлять автобусы, а также затянуть переход на BakuCard. Было отмечено, что такие попытки не увенчаются успехом и в отношении этих субъектов будут приняты серьезные меры.

Председатель правления Агентства поручил усилить контроль за выездом автобусов из гаражей на ежедневной основе, проводить мониторинг в связи с предрейсовым техническим и медицинским осмотрами.

На встрече также обсуждалась организация пассажирских перевозок в период пандемии. Было отмечено, что для удовлетворения потребностей населения, в частности работающих в жизненно важных областях лиц, организованы рейсы регулярных и экспресс-автобусов. Благодаря противоэпидемическим мероприятиям случаев массового заражения водителей, диспетчеров и технического персонала, работающего в гаражах, не зафиксировано.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)