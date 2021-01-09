В Азербайджане будет подготовлен проект топливно-энергетического баланса на следующие 4 года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен проект топливно-энергетического баланса страны на следующие 4 года.

Как передает в субботу Trend, это отражено в распоряжении "Об обеспечении выполнения Указа Президента Азербайджана "О ряде вопросов в связи с применением закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год", подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым.

Данным распоряжением Министерствам энергетики, экономики и финансов поручено в пятимесячный срок подготовить и представить Кабинету министров проект топливно-энергетического баланса страны на 2022 - 2025 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)