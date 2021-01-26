На освобожденных территориях Азербайджана восстановлено и построено свыше 200 км дорог

БАКУ/Trend/ - На сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отремонтированы 135,5 километра дорог и построены 80 километров новых дорог.

Об этом журналистам сказал замначальника Управления инженерно-укрепительных работ и инженерных войск полковник Джейхун Джафаров, сообщает во вторник карабахское бюро Trend.

"При строительстве этих дорог были обезврежены 1,453 тысячи противотанковых, 5,420 тысячи противопехотных мин и более 17,5 тысячи боеприпасов разного калибра", - сказал Джафаров.