Обсуждены проблемы в газовом хозяйстве Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 января под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание в видеоформате, посвященное существующим проблемам в газовом хозяйстве Азербайджана, в том числе правилам эффективного и безопасного использования газа.

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров, на встрече обсуждались пути решения существующих проблем и были даны соответствующие поручения.

В заседании приняло участие руководство Генпрокуратуры, Министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, финансов, экономики, а также Госкомитета по градостроительству и архитектуре, SOCAR и ПО "Азеригаз".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)