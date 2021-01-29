В Азербайджане у каждого работника будет личный кабинет в новой электронной системе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у каждого работника будет личный электронный кабинет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли

Он отметил, что в связи с этим начато создание электронной системы. В подсистеме "Трудовые отношения и занятость" – единой платформе трудовых отношений ƏMAS будут созданы личные кабинеты сотрудников, работающих в различных отраслях.

"Личное дело работника будет заменено на личный кабинет работника. С внедрением этой системы кадровое администрирование в стране будет значительно сокращено", – сказал Аббасбейли.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)