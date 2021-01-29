Армяне нанесли косвенный ущерб подземным сырьевым ресурсам – начальник службы
БАКУ /Trend/ - К сожалению, в период оккупации армяне нанесли ущерб не только окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана. Косвенный ущерб был нанесен и подземным сырьевым ресурсам.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Национальной геолого-разведочной службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев.
По его словам, в течение 30 лет были разграблены месторождения на ранее оккупированных территориях Азербайджана.
"Самый плачевный факт заключается в том, что армянским оккупантам в этом деле помогали зарубежные компании и инвесторы.
Армяне нанесли ущерб как поверхностным, так и подземным водам региона. Соответствующая комиссия в настоящее время проводит оценку, диагностируя каждое месторождение отдельно, в результате чего будет установлен масштаб нанесенного ущерба, а также будут определены оставшиеся ресурсы и новые перспективы региона", – добавил Алиев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)