Армяне нанесли косвенный ущерб подземным сырьевым ресурсам – начальник службы

БАКУ /Trend/ - К сожалению, в период оккупации армяне нанесли ущерб не только окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана. Косвенный ущерб был нанесен и подземным сырьевым ресурсам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Национальной геолого-разведочной службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев.

По его словам, в течение 30 лет были разграблены месторождения на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

"Самый плачевный факт заключается в том, что армянским оккупантам в этом деле помогали зарубежные компании и инвесторы.

Армяне нанесли ущерб как поверхностным, так и подземным водам региона. Соответствующая комиссия в настоящее время проводит оценку, диагностируя каждое месторождение отдельно, в результате чего будет установлен масштаб нанесенного ущерба, а также будут определены оставшиеся ресурсы и новые перспективы региона", – добавил Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)